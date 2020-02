Governança corporativa para gerar valor

Empresas são estruturadas para um fim claro: gerar valor. É natural, em seus ciclos, vencerem etapas de crescimento e atingirem a maturidade. Esse processo de maturação tem sido cada vez mais acelerado em razão das mudanças tecnológicas. São transformações que geram oportunidades que, a depender do insight do empreendedor, o fazem navegar em blue ocean. E, assim, prosperam com mais fluidez.