Joana D'Arc ou bebê de Rosemary?

Nunca, em tempo algum da história, houve a situação do surgimento de um ou uma jovem, recém-saído da infância, que fosse capaz de influenciar decisões geopolíticas, filosóficas ou cientificas na civilização humana. Alexandre, Júlio César, Sócrates, Platão, Aristóteles, Isaac Newton e Albert Einstein só conseguiram realizar seus feitos de tremenda influência sobre o destino do homem já maduros. Alexandre ainda era jovem, porém adulto. Isso lembrado para que possamos refletir sobre a aparição da menina sueca Greta Thunberg. Parece estranho que, a uma criança de 16 anos, seja normal receber os holofotes da mídia global, ser apoiada pela oligarquia plutocrática mundial (George Soros), encontrar-se com o Papa, ganhar sustentação do presidente francês e discursar na ONU.

Racionalmente, sem leviandade, há, nesse fenômeno, algo imperceptível ao cidadão das calçadas e cujos reais interesses resguardam-se nos bastidores. Dirão muitos: ela ergueu sua voz contra a destruição ambiental no planeta!

Ora, por favor. Muitas vozes, há décadas, alertam sobre as agressões feitas à ecologia. Com sacrifícios até de suas vidas, homens e mulheres lutam por preservar a harmonia da vida na Terra.

Que ajuda receberam? Respondo: pífia. Há algo estranho com o caso Greta Thunberg. Mas ela é criança vivendo num país civilizado e rico.

Sua pessoa é gentil figura para a narrativa de uma heroína pós-moderna, influenciadora da multidão infantojuvenil mundial e imperceptível testa de ferro do movimento globalista-marxista que intenta implantar o fim das nações e estabelecer o governo único.

Jovens envolvidos no tema ambiental são um passo decisivo para o domínio da multidão, vamos salvar as florestas para evitar o aquecimento global e, assim, evitar as mudanças climáticas. Soa ingênuo, no mínimo é preciso perguntar: quem destrói as florestas? Preservá-las até quando e para quem?

Manter nosso planeta vivo e harmonizado é obrigação das gerações, e é preciso ser firme na defesa de uma humanidade justa e feliz em sintonia com a natureza harmonizada, não tenho dúvidas. Ainda, acreditar em fenômenos midiáticos repentinos e inexplicáveis é deixar-se enganar por desconhecimento da realidade. Tentam fazer da menina sueca uma Joana D'Arc, mas, talvez, ela esteja sendo usada como um bebê de Rosemary.

Engenheiro e ecólogo