Crescimento industrial orientado

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O parque industrial gaúcho sofreu impacto positivo com a política de substituição de importações do governo federal, na década dos anos 1970.

O governador Sinval Guazzelli colocou à frente da Secretaria da Indústria e Comércio o empresário Claudio Strassburger, que coordenou, juntamente com a Fiergs, programa de atração de capitais estrangeiros, "povoando", assim, os Distritos Industriais (Gravataí, Cachoeirinha, Caxias do Sul, Rio Grande e São Leopoldo) com empresas dos ramos de metalurgia, mecânica, alimentação e de serviços.

Foi um marco que provocou mudanças estruturais no Estado.

E ampliando sua vocação agropastoril para setores mais dinâmicos.

Grupos de renome mundial como a Wotam e Gildemeister, Stihl, da Alemanha, Digicom, francesa e empresas de outros países, inclusive asiáticos, qualificaram a produção industrial, com reflexos na própria formação escolar da juventude.

Isso graças ao nível dos estabelecimentos de ensino profissionalizantes. O Seminário Internacional de Investimentos que se realizou em abril de 1976 reuniu mais de 2.000 empresários em Porto Alegre, tornando o Rio Grande do Sul conhecido nos cinco continentes.

A ideia era gerar mudanças profundas, mediante a implantação de indústrias com capacidade multiplicadora e com perfil tecnológico inovador.

O III Polo Petroquímico de Triunfo surgiu na esteira dessa onda renovadora.

Programado para retornar o investimento em 10 anos (mais de US$ 2,0 bilhões), em apenas cinco anos pagou todas as inversões realizadas e gerou inestimáveis benefícios para todo o Rio Grande do Sul.

Isso na forma de arrecadação de impostos e absorção de mão de obra qualificada.

Governo e empresários, então, pensavam o Rio Grande do Sul acima de diferenças políticas e partidárias.

Mobilização para a construção do Polo Petroquímico colocou entidades de classe, governo e oposição no mesmo palanque.

E o Rio Grande do Sul, com isso, prosperou, chegando a concorrer com São Paulo em alguns setores da economia.

Empresário