Educação ruim, culpa de quem?

Como gostaria de falar de outro tema, mas a realidade me leva a falar de futuro e para falar de futuro tenho que falar em educação.

O Brasil ocupa as últimas posições em avaliações mundiais na educação. Todos os anos vemos as pesquisas que nos revelam essa triste realidade, agora foi o IDH (índice de desenvolvimento humano) em que o Brasil caiu mais uma posição no mundo, igualmente foi a OCDE ao divulgar o relatório da avaliação Pisa (Programa Internacional de avaliação de estudantes).

Da mesma forma os dados das avaliações nacionais nos confirmam essa triste realidade na formação de nossa juventude, quer no ensino básico ou universitário, quer no ensino público ou privado. Na última década estamos praticamente estacionados, salvo honrosas exceções.

Todos, governantes, entidades, instituições e a sociedade constatam isso. Muitos discursos, análises, mas nada muda. Nos perguntamos: Qual a solução?

A solução estará nas greves por melhores salários? Ou na troca dos governantes e gestores? Em novas formas de democracia na escola ou menos liberalidade e mais responsabilidade? Enfim, temos que encontrar caminhos.

Entendo que tudo passa por menos discurso e mais prática, por melhor gestão do sistema, quer nas estruturas governamentais, quer nas escolas.

Precisamos ter uma sociedade que respeite mais a escola e os professores, e que estes se façam respeitar, que sejam mais vocacionados, profissionais e idealistas, buscando a cada dia se melhorar.

Os salários não são os ideais, temos que rever as prioridades dos governos, mas todos têm que se melhorar. Os pais têm que deixar a omissão de lado e participarem de fato em casa e na escola da vida de seus filhos, saberem se organizar e cobrar dos gestores em todos os níveis a qualidade na educação. Educação é dever do estado, escola e da família.

Precisamos nos conscientizar que sem mudarmos nossa postura diante dessa realidade, nada vai mudar e daqui a mais uma década constataremos a mesma coisa, como constatamos a tantas passadas.

O dever é de todos para mudar essa realidade, pois educação é o bem mais preciosos de uma sociedade, educação é a solução para o futuro do Brasil.

Presidente Nacional do Partido da Educação Brasileira