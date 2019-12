Benefícios de R$ 400 milhões em doações

Quem deseja que o Rio Grande do Sul e seus habitantes tenham mais qualidade de vida? Não tenho dúvida que a resposta virá na forma de um sonoro e vibrante “nós”. A história gaúcha está recheada de inúmeros momentos onde demonstramos atitudes aguerridas e bravas. Estaríamos com estes ativos comportamentais um tanto que adormecidos? Talvez deitados em berço esplendido? Penso que não.

Acredito muito na garra que marca a história dos gaúchos para enfrentar os desafios que o Estado vivencia. Temos, neste momento, inúmeras ações em curso sendo realizadas nos âmbitos governamental, empresarial e das organizações da sociedade civil.

Uma destas iniciativas é a modernização realizada no portal para a destinação de uma parcela do Imposto de Renda Retido na Fonte(IR) aos fundos municipais de Porto Alegre. O antigo site foi substituído por uma versão amigável, objetiva e de fácil utilização. Hoje, quando fui realizar a minha destinação ao Fundo da Criança e do Adolescente (Funcriança), ao projeto da Fundação Projeto Pescar, me deparei com a comodidade de simplesmente informar o CPF e o valor da destinação do IR (usei como base o imposto devido do último exercício). Em segundos o boleto para o pagamento já estava disponível em minha tela do celular. Ficou realmente muito fácil. Aproveito para parabenizar toda equipe responsável por esta evolução.

As pessoas físicas podem destinar até 6% do seu imposto de renda devido e as pessoas jurídicas até 1%. Os gaúchos podem escolher o projeto, que previamente foi analisado e aprovado tecnicamente pelos competentes conselhos municipais.

O Rio Grande do Sul, segundo a bela iniciativa da campanha: Valores que ficam, da Assembleia Legislativa do Estado, tem potencial de captar até R$ 400 milhões, que podem ser utilizados diretamente em prol dos gaúchos. No novo site doacoes.prefeitura.poa.br/funcrianca/projetos tem todas as informações de como proceder.

Que nossas façanhas do passado nos inspirem para construir um futuro melhor com atitudes transformadoras hoje. Eu já destinei, e você?

Superintendente da Fundação Projeto Pescar