EPTC prejudica a economia em Porto Alegre

O título realmente é radical e é justamente para pedir a atenção dos leitores. Porto Alegre possui uma frota de 845.338 mil veículos e 97.289 mil motos.

Os veículos possuem um imenso setor econômico no seu entorno, como montadoras, oficinas, revendas, lojas de peças, postos de combustíveis, garagens e estacionamentos.

Esse setor automobilístico possui uma forte influência na economia local gerando muitos empregos e impostos para a prefeitura. Estima-se que o município arrecade anualmente mais de R$ 700 milhões com o IPVA, ICMS, ISSQN e IPTU. Por isso, não se entende o desdém da prefeitura com o setor. Além dos buracos, da falta de manutenção das vias, do atraso das obras e também da omissão na expansão da mobilidade urbana, tudo isso agride o sistema de movimentação das pessoas, quase totalmente atendido pelo sistema rodoviário.

Precisamos privilegiar outras alternativas como o transporte hidroviário que está recém iniciando em Porto Alegre, e também o transporte coletivo por ônibus e lotações. Precisamos alargar vias, automatizar semáforos e completar a abertura de várias ruas. Agora, a EPTC com tantas ações a serem feitas para melhorar o trânsito de veículos prefere trancá-lo com diminuição de vias construindo ciclovias, muitas desnecessárias e mal planejadas.

É o caso recente em que construiu uma ciclovia na avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, que irá dificultar o trânsito de entrada e saída do Centro Histórico. Essa ciclovia é totalmente desnecessária, pois já existe a da avenida Érico Veríssimo, que passa pela praça Garibaldi e ingressa na ciclovia da avenida José do Patrocínio, paralela à Aureliano.

A Frentrânsito apelou para a EPTC e para o prefeito, mas nada adiantou. Sugeriu a diminuição de 70 cm do canteiro central para incluir a terceira pista, na Aureliano, mas a inteligência pública preferiu duas. Seria bom a prefeitura manter a visão em toda a cidade, e não apenas no próprio umbigo.

Vereador, presidente da Frente Parlamentar para a Melhoria do Trânsito