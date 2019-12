Frases & Personagens

"Por duas vezes fui presidente da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia. Foi elaborada lei versando sobre a criação, incorporação, fusão, anexação ou desmembramento de municípios. Na época, como não havia GPS, era o Exército quem fazia as medições necessárias. Exemplo é área que pertencia a Capela Santana, mas que, em acordo, foi desmembrada e anexada a São Sebastião do Caí. O que o governo federal quer fazer agora vem de encontro ao que já fazíamos. Se quiser fazer aqui no Estado, já tem lei." Cassiá Carpes (PP), vereador.