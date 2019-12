Com todo respeito aos procuradores do Estado do Rio Grande do Sul, mas eles recebem bem - merecidamente - para defender o Estado nas ações judiciais de toda ordem. Por isso, não cabe também receberem honorários de sucumbência da parte derrotada, pois eles apenas cumpriram com o seu dever. Alegar que advogados particulares recebem não vale, pois eles não são servidores públicos, menos ainda procuradores estaduais. Para mim, a Assembleia Legislativa (Jornal do Comércio, página 21, edição de 11/12/2019) agiu certo, salvo opiniões em contrário, claro. (Otaviano Camboim, Rio Grande/RS)

Funcriança

Pessoas físicas podem doar até 6% do Imposto de Renda que pagarão em 2020, rendimentos de 2019. Pessoas jurídicas podem doar até 1% do IRPJ a pagar em 2020. Vamos fazer isso, pois o Rio Grande do Sul tem um potencial de muitos milhões para obras assistenciais via Imposto de Renda, mas que não é aproveitado há muitos anos. No caso de Porto Alegre, é só entrar no site da prefeitura e escolher uma entidade. Preencher uma guia, pagar no banco até o dia 30 de dezembro e, depois, colocar na Declaração Anual de Rendimentos da Receita Federal. Vamos colaborar e ajudar quem precisa. (Paulo Ricardo Gonçalves, Porto Alegre)

Catedral de Pelotas

A Catedral Metropolitana de São Francisco de Paula, em Pelotas, é patrimônio cultural do Brasil (IPHAN). Em 2014, a catedral recebeu, pela primeira vez, o Festival Internacional Sesc de Música, um dos maiores da área musical na América Latina. Está na 10ª edição, que ocorrerá entre os dias 20 e 31 de janeiro de 2020. Reúne cerca de 500 profissionais da música entre professores, alunos e técnicos de 16 nacionalidades, apresentando espetáculos na catedral, totalmente gratuitos. (Arquiteta e urbanista Simone Neutzling e historiadora Gabriela Rosselli, Pelotas/RS)

Corrupção

Que triste, mais corrupção no Brasil. Depois do Tribunal de Justiça da Bahia, agora na compra de alimentos e outros utensílios para unidades do Exército no Rio Grande do Sul. É uma tristeza, pois os militares - como aprendi na caserna - são uma autêntica reserva moral do Brasil. Seja pela rígida formação e disciplina imposta aos recrutas até aos oficiais, seja pelo amor ao Brasil. (Sérgio Azambuja, capitão reformado)

Fiação

Dá um aspecto muito feio para Porto Alegre a fiação solta em postes na Capital. E isso em todos os bairros. Provavelmente são de empresas de telefonia, com fiações sem uso há anos. Penso que a prefeitura deveria obrigá-las e a retirar o que não presta mais, sem uso. (Natália Carvalho, Porto Alegre)