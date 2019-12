Governo tem que proteger e policiar mais a Amazônia

Novamente, o Brasil volta a ser tema de discussão internacional, agora na Conferência do Clima, em Madri. Houve o assassinato de indígenas ligados a Organizações Não Governamentais (ONGs) no Maranhão justamente quando, no encontro sobre o clima e o aquecimento global, levantaram-se vozes contra o governo de Jair Bolsonaro, com o apoio de parlamentares da oposição que estão no encontro na Espanha.

Dá a impressão que o governo não mede palavras agressivas e não divulga o que faz de maneira correta nesse quesito. É que o Ministério da Justiça enviou efetivos da Força Nacional de Segurança Pública para impor ordem no Maranhão. Ao mesmo tempo, a Polícia Federal vai investigar o assassinato dos indígenas Guajajaras, segundo o ministro da Justiça, Sérgio Moro. O ministro quer evitar, segundo declarou, qualquer novo incidente criminoso. Perante o mundo, quando as notícias circulam quase instantaneamente, fica difícil para o País responder pelas mortes, ainda que tenham sido praticadas por criminosos pagos, provavelmente por questões ambientais e pela defesa dos indígenas aos seus povos.

A Funai também foi à aldeia Guajajara para tomar providências junto com as autoridades do governo do Maranhão. Segundo autoridades, não foram ainda encontrados indícios de vínculos entre os crimes e atritos entre indígenas e madeireiros. Desde logo, no entanto, a líder indígena Sonia Guajajara responsabilizou o presidente Jair Bolsonaro pelo assassinato a tiros de dois homens de sua comunidade. Para ela, os crimes não são casos isolados, mas reflexo do ódio que vem sendo disseminado pela autoridade máxima do País contra os povos indígenas.

Essa é a versão que circulou no ambiente da Conferência do Clima e foi assimilada por ambientalistas, inclusive a "pirralha" - na palavra de Jair Bolsonaro - a sueca Greta Thunberg, uma adolescente de 16 anos, agora Personalidade do Ano pela revista Time. Ela tornou-se líder mundial da causa ambiental e criticou a morte dos indígenas no Brasil, pedindo providências de outros países.

É urgente que uma política racional e efetiva comece a evitar atritos entre indígenas e os que buscam tomar posse de terras, inclusive com a participação de desembargadores, conforme noticiado na Bahia. É a saga da corrupção que não tem fim no País e leva ao desalento milhões dos nossos patrícios por ver tantos atos desabonatórios partindo de quem justamente deveria proteger e condenar os que não têm escrúpulos para tomar o patrimônio público, indígena ou seja lá de quem for, inclusive por meios letais.