Indisciplina em sala de aula

Como saiu na imprensa recentemente, é a bagunça que mais se encontra nas salas de aula não só hoje em dia, como há anos, motivo por que os professores tinham aposentadoria especial. Só quem já deu aula sabe que não é fácil aguentar apenas uma hora dentro duma sala de aula com alunos indisciplinados, desrespeitosos e com nenhuma vontade de aprender, ainda que existam as exceções de alunos excelentes e dedicados.

Muitos adolescentes não pensam no amanhã, acham que o importante é apenas o hoje, se divertir, fazer amizades, namorar, se comprometer apenas com joguinhos de celular ou vídeos para dar risinhos. É uma vida feliz de riso e algazarra. Aristóteles, em “Ética a Nicômaco”, já disse que a principal característica dos jovens é fazer barulho. Afinal, eles ainda não têm a responsabilidade de trabalhar, cumprir compromissos, pagar contas, se manter financeiramente.

Como não pensam no futuro, alguns até largam os livros no 7º, 8º anos do ensino fundamental, depois, por causa das exigências do mercado de trabalho, precisarão voltar a estudar e muitas vezes procurarão os Núcleos Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (Neeja), porém terão enormes dificuldades de ser aprovados nesses exames, porque não estudaram quando tiveram a oportunidade, e recuperar o tempo perdido não é simples.

Quando se derem conta de que gostariam de fazer um vestibular importante como o da Ufrgs ou um concurso público para ter um emprego garantido e não passar fome como muita gente, estarão pagando o preço pelo descaso completo com o ensino que mostraram durante anos.

Os teóricos de pedagogia gastam folhas e folhas, livros e livros para encontrar soluções didáticas que prendam os alunos em sala e façam-nos se interessar pelo estudo. Mas o problema não é esse. Não se trata de melhorar a forma de dar aula. O problema é bem mais profundo. Fazemos parte de um povo que não gosta de estudar, desrespeita a educação, não quer aprender. Tudo que for inteligente é deixado para último plano. Se os pais não estudam e não leem, os filhos também se afastarão da escola. Se os pais dos pais abandonaram os bancos escolares muito cedo, os netos também, por influência direta, farão bagunça, porque não querem estar ali. Hoje, a escola é uma prisão que dura quatro horas por dia. Milhões de adolescentes se veem cumprindo pena em regime semiaberto durante 12 anos de suas vidas, 4h por dia.

Mestre em Letras pela Ufrgs