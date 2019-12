Juros do cheque especial são muito altos no Brasil

Quem tem conta-corrente bancária ganha, quase sempre, um limite para entrar no negativo, em caso de necessidade. Muitos incorporam o valor como se receita fosse, um erro. Além do cuidado em gastar dentro das possibilidades ou apenas para antecipar uma receita, salário ou vencimento, existem os juros altos praticados pela maioria dos bancos, na comparação, por exemplo, com a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a Selic, que está em 5% ao ano, quando até 10% ao mês é o juro cobrado.

Felizmente, diante dessa situação, o Banco Central (BC) apostou na tecnologia para fazer com que o custo de crédito caia para o cliente. Em 2020, a instituição quer tirar do papel uma série de propostas, as quais levem a um juro mais baixo no cheque especial.

O Banco Central informou que está agindo para aumentar a concorrência para que a população tenha acesso a produtos a um preço melhor. É um conjunto, mesmo sem considerar, segundo o BC, que os bancos não são os vilões, mas terão acertos com o BC para diminuir os juros que praticam junto aos seus clientes.

Antecipando-se as medidas que entrarão em vigor, o BC anunciou que os juros do cheque especial não poderão passar dos 8% ao mês, ou 151% ao ano, em 2020, mas uma taxa de adesão ou permanência do cheque especial poderá ser cobrada. É uma mais do que boa notícia em época de crise financeira da União e do Rio Grande do Sul.

Mesmo com o teto para juros do cheque especial, o custo da modalidade para os consumidores no País ainda será cerca de 10 vezes o custo que os portugueses têm na mesma modalidade de crédito. Ou ainda 20 vezes os juros espanhóis para essas operações, segundo os dados da exposição de motivos que o Banco Central usou para convencer o Conselho Monetário Nacional (CMN) a aprovar a medida.

Enquanto o teto brasileiro para o cheque especial será de 8% ao mês segundo o anunciado, a taxa nominal de juros máxima em Portugal era de 16,1% ao ano. No quarto trimestre de 2019, ela é de 15,7% a.a.

Já na França, o teto de juros no crédito ao consumidor - em qualquer modalidade, incluindo o cheque especial - é de 133% pela média praticada no trimestre anterior. No quarto trimestre de 2019, a taxa máxima para os franceses no cheque especial - découvert, na língua local - foi de 13,81% a.a., ainda mais baixa que a portuguesa. É muito justo, pois, baixar os juros cobrados em nossos cheques especiais.