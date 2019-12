A palavra "empresário" costuma despertar muitos sentimentos. No Brasil, não são raras as associações automáticas que fazemos deste termo com grandes líderes de conglomerados nacionais e multinacionais. Ainda, para muitos brasileiros, a palavra "empresário" é uma espécie de ofensa, ou mesmo um adjetivo cujos sinônimos são "corrupto", "explorador" ou mesmo "mentiroso".

Talvez a razão disso esteja nos envolvimentos em escândalos de milionários como Eike Batista, Marcelo Odebrecht e Joesley Batista, por exemplo. Em pesquisa publicada em 2019 pelo Instituto Data Popular, com pessoas classificadas como pertencentes à classe C, 87% dos entrevistados opinaram que empresários são tão corruptos quanto políticos. Porém, será que, se esses mesmos entrevistados soubessem que cerca de 90% dos empresários brasileiros pertencem também à classe C, a resposta seria a mesma? Acredito que não. As micro e pequenas empresas correspondem a mais de 90% dos negócios do País e, segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), elas são as principais geradoras de riqueza no País. As MPEs respondem por 53,4% do PIB do comércio e, na indústria e no setor de serviços, a participação delas é de 22,5% e 36,3%, respectivamente. Ainda, conforme o Sebrae, pequenos negócios já são responsáveis por mais de 40% das empresas exportadoras brasileiras.

Suas lideranças são empreendedores obstinados que encontram no Estado brasileiro o seu principal adversário. Somos um dos piores países nos rankings mundiais de facilidade para se fazer negócios. Como consequência, temos uma alta taxa de mortalidade dos negócios, uma complexidade tributária e regulatória ímpar, e uma permanente necessidade de provar inocência e capacidade para empreender.

Nesse contexto, projetos como a Lei de Liberdade Econômica são políticas públicas populares, de massa e de geração de emprego e renda. São políticas sociais inclusivas, e das mais relevantes para o País.

Quando dizem que elas irão beneficiar empresários, não é das indústrias EBX ou da JBS que estão falando. É da fruteira do bairro, da farmácia da esquina ou do cachorro-quente vendido no porta-malas da van. É o João e a Maria, empresários brasileiros, que passarão a ser tratados com mais justiça e dignidade. E fazendo alusão aos inconfidentes, conclamo: dê-lhes liberdade, ainda que tardia!

Vereador de Porto Alegre (Novo)