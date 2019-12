Conceitos da Rede RS

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O inserimento das indústrias aos conceitos de produção nos moldes da quarta revolução industrial requer intensa colaboração algo que para uma boa parte do meio empresarial é estranho ou ainda faz pouco sentido. Esta colaboração se faz necessária porque neste novo modelo de industrialização nenhum detentor de tecnologia possui o conhecimento para sozinho fornecer a solução completa. A conectividade entre coisas e máquinas acontece online na realização das operações, gerando dados para inteligência artificial e criar modelos cada vez mais perfeitos são requisitos básicos neste modelo de indústria.

Considerando esta realidade, acaba de ser criada uma rede de cooperação entre vários entes detentores de conhecimento e expertise nas diversas áreas envolvidas e afins para disponibilizar um ambiente que favoreça as indústrias de transformação do RS a iniciarem de forma mais rápida a sua caminhada em direção à aplicação dos conceitos da IND 4.0 visando saltos de produtividade necessários para competir em um mundo globalizado que a cada dia está mais próximo da nossa realidade.

A Rede RS IND 4.0 foi lançada na última Mercopar e dela fazem parte a Academia, ali representada pelas universidades/institutos de tecnologia - Unisinos, Ufrgs, Ulbra, Pucrs, Senais e as entidades Fiergs, IEL, Sebrae, Abimaq, Abinee, Abicalçados e governo do Estado juntamente com 32 empresas, todas elas fornecedoras das tecnologias habilitadoras da Indústria 4.0.

A Rede RS IND 4.0 permite que empresas de qualquer porte consigam, sem custo nesta etapa, um diagnóstico do seu estágio atual em relação ao modelo da IND 4.0 e neste ambiente elas poderão obter as consultorias e suporte durante a caminhada na direção da sua efetiva implantação.

Aqueles que desejarem contato podem fazê-lo junto à Abinee-RS, telefone (51) 33840020; ou à Abimaq-RS, telefone (51) 33645643; ou, ainda, pelo e-mail redersindustria4.0@outook.com

Vice-presidente da Abimaq-RS