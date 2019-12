Greve dos servidores do Judiciário: Perdemos todos 

O pensador uruguaio Carlos Vaz Ferreira, catedrádico e posterior reitor da Universidade da República, escreveu – in Lógica Viva, pág. 35: “Uma das maiores aquisições do pensamento se realizaria quando os homens compreendessem – não só compreendessem, senão sentissem – que uma grande parte das teorias, opiniões, observações etc., que se tratam como opostas, não são. É uma das falácias mais comum, e por qual se gasta em pura perda a maior parte do trabalho pensante da humanidade, a que consiste em tomar por contraditório o que não é contraditório; em criar falsos dilemas, falsas oposições”.

Agora bem. Dentro desse contexto de falácia, assistimos a Assembleia Legislativa do Estado rejeitar o PL 93/2017, de iniciativa do Poder Judiciário, e que tinha a proposição de passar a considerar extinto o cargo de Oficial Escrevente dos Serviços Auxiliares da Justiça, destinando-se tal extinção aos cargos vagos e os que porventura vagassem, mantidas a forma de remuneração, atribuições, prerrogativas enquanto permanecerem em exercício, e, de outro lado, o PL criaria o cargo de Técnico Judiciário para os Serviços Auxiliares do Poder Judiciário Estatual.

Com isso, a administração do Tribunal pretendia, inicialmente, lotar cerca de 600 (seiscentos) novos servidores em comarcas de entrância inicial, intermediária e final, conforme as necessidades de serviço. O valor de vencimento inicial para o Técnico Judiciário – cargo que acabou não sendo criado – seria de R$ 3.860,28.

Então, deflagrou-se uma greve dos oficiais escreventes, durante cinco (5) semanas, sustentando que a extinção do cargo, na realidade, visava a criação de um cargo com vencimentos inferiores, ademais da reivindicação pela necessidade de progressão funcional – plano de carreira aos oficiais escreventes em atividade.

Se é certo que a prestação jurisdicional da Justiça Estadual Comum é demasiadamente morosa, inclusive por falta de servidores, pois existem 1.172 cargos de oficial escrevente vagos em 165 comarcas, não é menos exato que os cartórios estão lotados com estagiários recebendo, em média, o valor líquido entre R$ 900,00 a R$ 1.000,00, e quando estes efetivamente aprendem o serviço forense, são eles substituídos, por alguém que iniciará o aprendizado, em decorrência do prazo máximo de 2 anos do estágio.

Os prejuízos aos jurisdicionados desta paralisação são incontroversos. Mesmo a partir do retorno ao trabalho, até voltar o status quo ante do que já não funcionava bem (e todos sabemos, a exemplo de Gravataí, que é uma das piores comarcas do Estado – ranking do próprio Tribunal), serão necessários meses; justamente nesta época de final do ano, em que o recesso se aproxima (apesar de alguns acharem que ele não existe mais – com apenas a suspensão dos prazo), revelando, talvez, um recomeço na tramitação dos processos a partir da máxima de que o ano inicia depois do carnaval. Isso não é pouca coisa!

E, com isso, todos perdemos. Perdeu a administração do Tribunal de Justiça estadual que não teve, ao que parece, habilidade suficiente para aprovar a organização administrativa que necessita. Perderam os oficiais escreventes que, ao invés de compartilharem as atribuições dos cartórios com servidores concursados e com vencimento razoável (num País com salário-mínimo de R$ 998,00), continuarão auxiliados por estagiários em círculo. Perdem os advogados que dependem do andamento do processo e que permanecerão sendo cobrados, agora ainda mais, pela ineficiência do mecanismo. E, por fim, principalmente, perde a sociedade e a cidadania por ausência de prestação jurisdicional e/ou seu atraso, eis que “justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta” - relembrando a célebre lição do jurista Ruy Barbosa (in Oração aos Moços).

Presidente da OAB Subseção de Gravataí