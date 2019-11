O governo do Estado apresentou um “pacote” de “Reforma Estrutural”. O alvo novamente foi o funcionalismo público, o qual, considerando o teor das propostas, foi colocado como vilão, pois estão sendo suprimidos direitos constitucionais e legais. O debate oportunizado pelo governo foi mínimo.

Assim, é legítimo que os servidores assumam posição contrária, o que não significa estar contra a sociedade ou o governo. O fato de os governantes terem sido investidos por meio das urnas e os servidores por concurso público, não dá maior legitimidade a um em detrimento do outro. E os servidores são parte do governo, pois fazem a máquina funcionar.

Governantes são eleitos para um mandato limitado, sendo sua legitimidade relacionada ao que apresenta. A literatura adverte que a democracia representativa não acontece apenas por haver eleições, com um governante eleito, mas sim quando este presta conta de suas ações.

Na medida em que os anseios reformistas nascem unilateralmente de um mandatário, sem suficiente discussão com os afetados, fica evidente que o teor e a profundidade das mudanças carecem de legitimidade.

Isto é como a “dança das cadeiras”. Quando a música para, as crianças tentam sentar-se e vão sendo eliminadas com a retirada das cadeiras. Metaforicamente as crianças são os servidores; as cadeiras, seus direitos e, por fim, a música corresponde ao mandato do governante e sua ideologia. As cadeiras vão sendo retiradas e cada vez menos crianças encontram onde sentar. Ao fim, quando somente restar uma criança e uma cadeira, quem vai tocar o Estado?

Advogado do Sindispge