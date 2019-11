O brilho de todos nós

Pouco nesta vida é tão humano humano quanto à empatia. Eu, na condição de escritor, ofereço nestas linhas um acolhimento (um alimento) a todos os brasileiros que, por uma razão ou outra, se encontram em momentos difíceis: algo tão natural para o povo deste país. A literatura, mais do que nunca, deve oferecer mais do que palavras.

A educação agoniza, a saúde implora, a injustiça clama. O desemprego dispara o alarme sem saída. Eu, homem, cidadão deste banquete estrangeiro a que chamam de Brasil, lhes digo, leitores: há que se querer vencer. Acredito na força oculta que reside em cada um de nós. Acredito que valemos mais do que cotações: acredito no ressuscitar diário da esperança. Não esqueçamos que a dificuldade é mãe dos vitoriosos e que a vitória prefere o advérbio "como" ao invés do "quando".

Digo-lhes que ganhar, por vezes, ofusca o caminho, enquanto que perder teima a nos ensinar a eterna infância do caminhar. É na derrota que o espelho nos olha com honestidade: somos humanos, coisa passageira. Pouco mais do que o presente nos pertence. E ele mesmo está sempre a escapar de nossas mãos.

Busquem, na dificuldade, o amor: ele sempre se recusa a destruir, apesar de sua força ser maior que a de mil exércitos. o amor não envelhece junto da carne e não desvaloriza junto da ação. A todos que se encontram, hoje, em tempos amargos: a paciência é uma poderosa aliada e o pensamento é o grande pai dos destinos: ele ergue muralhas e as derruba.

Aos que perderam as forças, lhes ofereço a esperança. Aos que perderam a esperança: lhes ofereço a fé.

Que este texto carregue luz para vencer a escuridão de muitos: é notável que o mundo precisa de mais brilho. Não me resta dúvida de que todos - sem exceção - somos dotados de muito mais força do que sequer supomos: é a esta força interior, dentro de cada um, a quem me dirijo. Há uma chama dentro de cada um de nós, esperando pela ignição do encontro, pronta para guiar-nos durante os mais penosos períodos. Fé, eu diria. Fé e coragem.

Que do amanhã, não lhes nasça o medo. Que do presente, não lhes nasça a resignação. Viver é uma oportunidade cujas portas estão sempre abertas.

Meus irmãos e irmãs brasileiros, meus verbos os chamam para dançar a valsa da vida. Lutem, caiam: e se levantem. Tropecem, mas dancem. Imprimam sua marca no mundo. Brilhar é sempre apagar a escuridão.

Escritor