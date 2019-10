As verdades da nova praça pública

Dicotomia, polarização, pensamentos sectários, jamais opiniões conciliadoras, tal qual uma partida de futebol e seus torcedores. Este é o mundo que vivemos, onde o pensamento crítico e analítico parece ter desaparecido. Entretanto, antes da era digital, as pessoas tinham que ter conhecimento e argumentos sobre o assunto para expressar sua opinião publicamente. Com o advento das redes sociais, cada vez mais fortes, todos tiveram a possibilidade de opinar, e viraram arautos da verdade, a qual proclamam em alto e bom som. As suas verdades, ressalte-se, sem argumentos, na quase totalidade das vezes.