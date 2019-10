Negócios da China são bem interessantes ao Brasil 

Segunda economia mundial e com um ritmo de crescimento do seu Produto Interno Bruto (PIB) que impressiona desde alguns anos - embora o arrefecimento verificado recentemente -, a China tem despontado como um parceiro comercial de respeito.

Para o Brasil, uma aproximação com o gigante asiático é importante, até porque o atrito se arrasta entre Pequim e Washington há meses, desde que Donald Trump reclamou e busca reverter o grande déficit do seu país com a China.

Depois de frases agressivas e desnecessárias em relação à China logo que assumiu o Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) visitará Pequim. Antes, outro país muito importante para o Brasil, o Japão, foi sendo visitado pelo presidente. Impulsivo e sem pensar antes de proferir certas palavras, Bolsonaro alegou que a China estava comprando o Brasil, e não do Brasil.

Ora, com reservas cambiais trilionárias, os chineses estão aplicando em diversos países, e o Brasil é um dos destinos. Tomar certas precauções na compra/venda de ativos ou áreas em certos setores estratégicos para o Brasil é fundamental. Porém sem agressões desnecessárias. A China mudou seu estilo sino-comunista para um socialismo de mercado, com as diretrizes dadas pelo governo, mas tendo a iniciativa privada muito mais liberdade para investir e expandir os negócios, o que era impensável até 35 anos atrás.

Como é sabido desde muito tempo, países raramente - ou quase nunca - têm amizades, mas sim interesses. Então que o Brasil veja o que é bom para intercambiar com os agora poderosos financeiramente chineses e coloque na mesa as condições e o que precisa, necessita e pode ofertar em troca.

Por dizer o que pensa sem refletir sobre possíveis consequências de suas palavras, Jair Bolsonaro e seus filhos têm enfrentado crises localizadas - a mais recente, dentro do seu próprio partido, o PSL. Além disso, parecem esquecer que as reformas amplamente necessárias, como a tributária e a política, precisam tramitar no Congresso, e, por isso, negociar é fundamental.

Liberar de visto para vir ao Brasil os chineses, como já foi feito com outros países, mesmo que sem reciprocidade em alguns casos, é uma medida de aproximação que poderá trazer resultados. Com a melhora econômica constante do país, os chineses têm sido vistos em pontos turísticos tradicionais ao redor do mundo. Colocar o Brasil no roteiro deles seria muito bom. Enfim, que a visita ao Japão e à China traga bons resultados para o Brasil é o que se espera.