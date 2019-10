Disciplina para obter sucesso na gestão

"A quantidade de boas ideias sempre será maior do que a capacidade de executá-las", diz Chris Mcchesney, autor do best seller As 4 Disciplinas da Execução. Um dos papéis essenciais do líder é produzir estratégias e executá-las. No livro As 4 Disciplinas da Execução, do qual sou coautor, pontuo por que as empresas falharam na operação. Na grande maioria das vezes, não foi por falta de ideias inovadoras, mas porque não conseguiram implementá-las.