O que importa: estar com ou .com?

O Brasil é o segundo país onde mais se gastam horas na internet: em média, 9h29min por dia, segundo o relatório Digital 2019 da We Are Social e da Hootsuite, número bem acima da média mundial - que já é alta - de 6h42min. Para além do tempo gasto na internet, seja por questões pessoais ou profissionais, no mundo corporativo, basicamente tudo acontece on-line: comunicados, agendamento ou realização de reuniões, solicitações, envio de relatórios, planejamentos, tudo é compartilhável pela nuvem, pelo e-mail ou pelo WhatsApp.

Cada vez mais, as rotinas de trabalho são incorporadas ao digital, assim como as relações entre os colegas e superiores. Ninguém mais se levanta do seu lugar para levar um memorando, ou para pedir mais detalhes sobre um projeto, porque tudo é feito virtualmente. Até o famoso intervalo para o cafezinho ou para a água, que, despretensiosamente, iniciava-se com uma conversa sobre o clima e acabava em uma atualização completa sobre a vida pessoal ou profissional do colega, está com os dias contados.

Na rua, bastam poucos minutos de observação para perceber que ninguém mais tira os olhos da tela do celular, seja no ônibus, no carro, durante o almoço, em uma reunião ou até no banheiro. Vivemos 24 horas por dia vidrados nas telas dos computadores e smartphones, nos atualizando sobre a vida de pessoas que, por vezes, nem conhecemos ou nunca iremos conhecer, enquanto o colega ao nosso lado pode estar precisando apenas desabafar na fila do café.

No mundo em que vivemos hoje, o tecnológico aproxima as pessoas no meio virtual, mas acaba afastando no ambiente físico, e tornando mais raros os encontros presenciais. Cada vez mais o "estar .com" toma o espaço do "estar com", ou seja, damos mais importância ao estar conectado do que estar ao lado.

Por isso, é necessário refletir sobre o espaço que as tecnologias têm em nossas vidas e como podemos usá-

-las a nosso favor, mas sem deixar as interações presenciais de lado, para que essas não se percam. Precisamos nos reconectar de forma mais aproximativa e física nas nossas relações pessoais e profissionais.

E para você, o que mais importa: estar com ou .com? É essa a pergunta que queremos te ajudar a responder durante a 8ª edição do Encontro de Ensino e Desenvolvimento, por meio de painéis, palestras, debates e workshop, nos dias 22, 23 e 24 de outubro. Venha participar conosco!

Presidente da Fundatec