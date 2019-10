Outubro Rosa fase 2

Poucas situações retratam tão nitidamente a diferença social quanto o câncer de mama. Todos sabemos que o diagnóstico precoce salva vidas, e, em outubro, a cor rosa nos lembra da importância do rastreamento do câncer de mama para todas as mulheres. Uma em cada oito mulheres desenvolverá câncer de mama durante a vida, e o autoexame, seguido do exame clínico e da mamografia, comprovadamente reduzem índices de mortalidade. Estudos mostram que ocorrem 30 a 40% menos mortes por câncer de mama nas mulheres que fazem mamografia do que naquelas que não realizam o exame.