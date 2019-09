Setembro Amarelo: vamos falar da vida

O Setembro Amarelo é um mês dedicado a ações de prevenção ao suicídio. Um tema delicado, um tabu, mas que vem crescendo assustadoramente no mundo atual e precisa ser discutido. Estresse, depressão, isolamento, são algumas das possíveis causas que levam uma pessoa a pôr um fim em sua vida de maneira trágica.

Mas hoje o meu convite é para refletirmos sobre a grande benção que é a VIDA e sobre as infinitas possibilidades de recomeçarmos todos os dias. Creio que o grande desafio é estarmos cientes de que é preciso dar uma passo de cada vez, que pode e deve começar hoje mesmo. Pequenas mudanças diárias de velhos hábitos podem sim nos levar a uma satisfação pessoal logo ali na frente, ou a solucionar um problema que parecia não ter fim.

Valorizar a vida e crer em algo maior, independente da religião, é apontado por especialistas como uma forma importante de se reerguer das adversidades. Acreditar que nada dura para sempre, que tudo tem sua hora e propósito também são caminhos em meio a turbilhões de emoções ocasionadas por fatores sociais, psicológicos ou mesmo econômicos.

Como presidente da Frente Parlamentar de Combate ao Suicídio da Assembleia Legislativa, convido à todos para estarmos mais presentes na vida das pessoas. Valorizar a vida é cercar-se de amor, cuidado, afeto, solidariedade. Precisamos estar atentos a este problema que já é visto como uma epidemia. A cada 45 minutos uma pessoa tira a vida no planeta. Mas segundo a OMS, 90% das mortes podem ser evitadas se os sinais forem percebidos. Todos os dias recebemos indicações de que vale a pena viver, seja por meio do barulho das ondas, do sorriso de uma criança, do sol se pondo. Buscar e receber ajuda não é um sinônimo de fraqueza e sim uma atitude que exige coragem e respeito à própria vida e às vidas das pessoas com as quais convivemos. A vida é bela!

Deputada estadual (PSB) e presidente da Frente Parlamentar de Combate ao Suicídio