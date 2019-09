Controlados pelo poder da hipocrisia

Só o homem possui virtudes e vicissitudes de alma. Diferente dos animais - que não nutrem raiva, não mentem nem ambicionam -, o homem vai além da natureza. O homem é metafísico. Neste jaez, a hipocrisia é marca da convivência humana. A história da civilização está repleta de mentiras e manejos, falsidades montadas para atender a interesses não declarados. O objetivo oculto por detrás das atitudes visíveis. Os tempos hodiernos, com suas espetaculares tecnologias e formidáveis desafios deram aos hipócritas capacidade para atingir, rápida e definitivamente, corações e mentes da multidão. Em tal contexto, as demandas ambientais prestam-se muito aos debates e ideologias farsantes. O metacapitalismo e o comunismo - faces da mesma moeda - sustentam a existência de um mundo de desejos materiais onde o capitalismo globalista financia e negocia, enquanto o comunismo disponibiliza mão de obra barata, destrói tradições e impõe subserviência das massas ao poder do partido de comando absoluto.