Deixem-nos viver!

Uma pessoa vale mais que o mundo. A frase, proferida duzentos anos atrás por uma francesa, fundadora da Congregação das Irmãs do Bom Pastor, Santa Maria Eufrásia Pelletier, em defesa da mulher, nunca fez tanto sentido.

Somente em 2018, o Brasil contabilizou mais de 66 mil casos de violência contra a mulher, o que corresponde a mais de 180 estupros por dia. Entre as vítimas, 54% tinham até 13 anos. No Rio Grande do Sul, 117 mulheres foram mortas por questões de gênero ou em circunstâncias de violência doméstica no ano passado.

Além de alarmantes, os números divulgados no 13º Anuário de Segurança Pública são estarrecedores porque revelam que, assim como naquela época, ainda somos pouco reconhecidas e não temos nossa dignidade valorizada na sociedade.

Coagidas, intimidadas e ameaçadas, muitas vítimas se mantêm caladas e preferem não registrar ocorrência. Não são protegidas dentro de seus lares, tampouco encontram amparo no Estado.

O trauma pela violação do corpo, da identidade e da vida impõe à mulher uma condição degradante de vergonha e submissão, fazendo com que, muitas vezes, ela se sinta culpada pelas agressões. Os julgamentos e as críticas das pessoas que deveriam oferecer apoio contribuem para o problema seja agravado.

Diante da constatação de que os espaços domésticos em nosso país continuam sendo extremamente violentos, a recente alteração na Lei Maria da Penha, determinando que o agressor custeie as despesas do atendimento à vítima de violência doméstica pelo Sistema Único de Saúde (SUS), significa um reforço na legislação para coibir o abuso contra as mulheres.

Tão importante quanto desenvolver políticas públicas que punam o agressor, são as medidas de investimento em trabalhos educativos, desde a infância, sobre construções de gênero, para que os homens não se tornem adultos possessivos e violentos, nem acreditem que podem ser donos da vida de outra pessoa.

Embora a violência contra a mulher não seja mais invisível, ela segue sendo praticada diante dos olhos pouco atentos de pessoas que acreditam que em briga de marido e mulher ninguém deve meter a colher.

No momento em que uma mulher é vítima de agressão, todas somos atingidas. E o mundo perde um pouco seu valor cada vez que a vida de uma pessoa é subjugada. Não estamos pedindo muito, só queremos continuar vivas!

Jornalista