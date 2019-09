Os 91 anos da IBCM

No dia 18 de setembro de 1928 é criada a Instituição Beneficiente Coronel Massot (IBCM) pelo Coronel Claudino Lopes Pereira, tendo por finalidade prestar assistência à saúde dos integrantes da Brigada Militar e seus familiares.

Inicialmente as atividades eram desenvolvidas dentro dos quartéis da instituição, com setores de saúde que prestavam o atendimento às famílias brigadianas em todo o Estado. A criação, em 1931, do Instituto de Previdência do Estado (IPE) veio complementar os serviços prestados pela IBCM, num regime de parceria que se mantém até a atualidade.

No ano de 1951, a IBCM adquire o terreno da Rua Barão do Triunfo, 175, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, onde é construída a sede da instituição, deixando de atuar dentro dos quartéis, ampliando os tipos de serviços prestados.

Com a necessidade de atender a demanda de vários associados que moravam na região, é inaugurada, em 1976, a Policlínica Partenon, localizada na Avenida Rocio, 350, ampliando os atendimentos e melhorando a prestação dos serviços para os brigadianos e familiares.

No início dos anos 2000 há a construção de novas policlínicas no interior do Estado, entre elas a de Santa Maria e Passo Fundo, além de outras em diversos municípios, com a expansão de convênios com clínicas e profissionais da saúde.

A IBCM visando adequar-se ao novo Código Civil, editado em 2002, torna-se uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), abrindo seu quadro associativo para servidores públicos do Estado e dos municípios, tornando-se uma instituição de saúde para um maior número de associados.

O atual presidente é o tenente Daniel Lopes dos Santos, que está à frente de uma instituição com aproximadamente 20 mil associados e em torno de 70 mil beneficiários, integrando Policiais Militares e servidores públicos estaduais e municipais.

Parabéns para a IBCM pelos 91 anos de existência, como um patrimônio histórico da Brigada Militar.

