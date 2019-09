Explorando os cinco sentidos no ponto de venda

Assim como o consumidor mudou, o ponto de venda evoluiu. O local, que antes era considerado um "armazenamento" de produtos ou serviços, passou um ponto de experiência do cliente com o propósito da marca e do negócio. A atenção deles é agora despertada e conquistada não só pela qualidade do item comercializado naquele local, mais por meio de todos os sentidos, individualizados em importância – há quem seja mais visual, mais auditivo ou olfativo.

Nesse sentido, vale explorar na loja o maior número de ofertas para todos esses estímulos, a fim de captar mais clientes, e, realmente, proporcioná-los a melhor experiência, com grande atenção ao detalhe, ou aquele mínimo, que pode aumentar ou destruir a admiração e confiança no negócio. O desleixo, falta de cuidado e coerência do marketing com a oferta no PDV, mau atendimento, por exemplo, são fatores que afastam pessoas daquele local e prejudicam a imagem e o faturamento.

Tendo em mente que tudo comunica, o mobiliário, a iluminação, a disposição dos produtos, o contato com os atendentes, as cores escolhidas para compor o local, o som ambiente deve formar a credibilidade da empresa, tornando-se fatores determinantes para formar fãs e pessoas que admirem o negócio, seja ele de que tamanho ou setor for.

Colocar uma playlist com músicas que remetam a infância numa loja cujo foco é entretenimento infantil, faz todo o sentido, por exemplo; assim como montar uma história com "passos" a serem seguidos para uma viagem e experiência única do consumidor na compra do seu produto; que terá um aroma caraterístico presente no PDV – criado, especialmente, com esse fim.

Tudo faz parte do encantamento e do envolvimento com seu cliente, fazendo-o imergir naquela situação na melhor. Pensar e viver aquela compra ou usufruto do serviço deve ser um momento único, em que a pessoa só viverá naquele local. É necessário manter a singularidade, a curiosidade e os sentidos que vão despertar boas memórias e sentimentos, e que trarão vontade de "quero mais".

Como é um ponto de experiência, tudo é válido para deixar experiência ainda mais incrível e converter em venda!

Administradora