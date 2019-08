Brasil deveria doar estatais para acelerar privatização

No Brasil, empresa privada é aquela que é controlada pelo governo, e empresa pública é aquela que ninguém controla (Roberto Campos). A melhor gestão de uma estatal é a sua extinção (Ricardo Bergamini). Destaques do estudo de autoria do Ministério da Economia, jamais divulgado nos grandes meios de comunicações e/ou na internet. São 133 empresas estatais federais (elefantes brancos) e suas centenas de subsidiárias onde existem algumas curiosidades, tais como: empresas com patrimônio líquido (PL) negativo e outras empresas dependentes exclusivas do tesouro nacional. Por que não iniciar a privatização ou extinção das empresas com PL negativo e dependentes exclusivas do tesouro nacional?

Esses “elefantes brancos” somente servem para gerar déficit público e empregos para apadrinhados de políticos, além de ser o principal ninho petista. E o mais grave é que o “prostíbulo BNDES” financia muitas delas. Uma imoralidade sem precedentes. No Brasil é proibido ser normal. Em 2019, o Tesouro Nacional estima colocar R$ 21,6 bilhões nas lixeiras das estatais dependentes exclusivas do Tesouro Nacional, mais R$ 8,8 bilhões nas empresas não dependentes. Com desperdício fiscal inútil da ordem de R$ 30,4 bilhões. Em 2009, a dívida das estatais era de R$ 142,0 bilhões (4,26% do PIB), em março de 2019 a dívida das estatais era de R$ 367,0 bilhões (5,25% do PIB). Crescimento real em relação ao PIB de 23,24%. Em 2016, as empresas com patrimônio líquido negativo totalizaram passivo a descoberto da ordem de R$ 27,9 bilhões (0,44% do PIB). Em 2017 totalizaram passivo a descoberto de R$ 46,5 bilhões (0,71% do PIB). Crescimento real em relaçao ao PIB de 61,36%. Em 2006, existiam 435.391 servidores ativos nas estatais federais, já em março de 2019 saltou para 492.496, com crescimento do efetivo de 13,12% em relação ao ano de 2006.

Em 2006, somente nas empresas dependentes exclusivas do Tesouro Nacional tinha um efetivo de 34.616 servidores ativos, já em março de 2019 saltou para 78.032 servidores ativos, com crescimento do efetivo de 125,42%.

Analista financeiro