Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Viva o profissional de Educação Física

Claudio Franzen

Celebramos, no dia 1º de setembro, o Dia do Profissional de Educação Física, uma data voltada para a valorização e para o entendimento das diversas modalidades que englobam essa maravilhosa profissão. O professor da área tem um papel importante na vida de crianças, jovens e adultos justamente por desenvolver a autoestima, promover a saúde, a qualidade de vida e a ética de uma forma geral. O símbolo da Educação Física é o Discóbolo de Mirón, que representa a força e o dinamismo.

A comemoração ocorre nesta data por causa da instituição da Lei Federal nº 9.696/1998, que regulamentou a Profissão de Educação Física e criou os Conselhos Federais e Regionais de Educação Física. A data é importante para destacar a importância da profissão bem como do profissional que colabora na preparação conjunta de habilidades físicas e mentais de nossa população.

O profissional de Educação Física hoje pode pode optar por inúmeras atividades multidisciplinares como esportes, jogos, lazer, saúde e outras. Nossa profissão está diretamente ligada ao movimento humano e cognitivo dos seres. Ensinar é uma dádiva da qual não apenas regras básicas e conceitos são expostos, mas o desenvolvimento físico, emocional e social das diversas fases da vida criam uma nova geração de identidade de uma sociedade aberta e sem preconceitos. Percebemos também que a Educação Física tem uma área ampla e não restrita de atuação.

No caso do bacharel de Educação Física, ele está voltado para o aperfeiçoamento da prática desportiva e a licenciatura confere habilidades para trabalhar como professor em escolas, universidades e outras áreas afins. Os ensinamentos da universidade passam por diversas áreas como fisiologia, anatomia, psicologia, fitness e um mundo de informações que mudam a cada dia de nossa evolução.

No mercado de trabalho hoje as oportunidades para os profissionais de Educação Física são imensas não apenas no âmbito de academias, escolas, clubes, empresas, mas também para aquele profissional que interage em diversas profissões que estão interligadas. Por isso deixo aqui meu reconhecimento e meus parabéns aos colegas profissionais de Educação Física que fazem sim a diferença para uma vida melhor de toda a nossa comunidade.

Professor de Educação Física, coordenador de esporte e lazer da

Secretaria do Desenvolvimento Social e Esporte de Porto Alegre