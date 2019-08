O desafio do setor calçadista

Apesar da redução de produção, em vista da forte oferta de fabricantes asiáticos nos grandes mercados compradores internacionais, o calçado brasileiro continua expandindo sua presença junto ao consumidor brasileiro. Com uma população em torno de 210 milhões de habitantes, conforme registro de 2017, os brasileiros apresentam um consumo per capita de 3,9 pares/ano, levando as fábricas a atender a esse diversificado mercado interno com modelagem de alta qualidade. Grandes marcas ainda dominam as preferências dos consumidores, procurando qualidade e redução de custos importando componentes, sobretudo da China. Mesmo com as melhorias tecnológicas, a produção de calçados ainda absorve mão de obra intensiva, não concorrendo, pois, com outras indústrias de ponta.

O Vale do Sinos, no Rio Grande Sul, concentra um conjunto de unidades produtivas e estúdios de criação que estabelecem o conceito da moda brasileira, reconhecida internacionalmente. Lutando com todas as restrições, os calçadistas continuam procurando manter e, ao mesmo tempo, ampliar a produção no Estado. Precisam, no entanto, que governos olhem para essa atividade que tantos benefícios trouxe para a economia gaúcha. O esforço pioneiro de Claudio Strassburger nas exportações de calçados, nas décadas de 1960 e 1970 foi exitoso também pelo apoio do governo.

Naquele período, havia um paralelismo com o atual na economia: fábricas fechando, retração no consumo e o gap tecnológico que retirava nossos produtos das prateleiras de compradores mais exigentes. Pois, com espírito pioneiro, o então jovem empreendedor foi à luta dando início a um processo de reordenamento das indústrias brasileiras de calçados, que passaram a exportar competindo de frente com fabricantes tradicionais, franceses, italianos, espanhóis, principalmente. Agregaram inovações aos produtos, disputaram palmo a palmo mercados exigentes como o norte-americano, grandes escritórios de exportação instalaram-se no Vale do Sinos e o Brasil viveu o boom do comércio internacional.

Os tempos são outros, a economia criou novos paradigmas, mas a qualidade dos produtos fabricados no Brasil mantém sua marca no mundo. Se empresários e governos buscarem alternativas, é possível levar o setor ao crescimento, pois trata-se de uma indústria que carrega o DNA do sucesso.

É preciso, pois, deixar o olhar nostálgico voltado para o passado e pensar com arrojo no futuro, em novas conquistas de mercado.

Empresário