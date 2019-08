Alvorada e seu título

A última divulgação do Atlas da Violência trouxe um triste título para Alvorada: o sexto município mais violento do País em 2017, com uma taxa de 112,6 homicídios para cada 100 mil habitantes. Esse número é um dos indicadores da violência. No Brasil, tivemos mais de 65 mil homicídios no ano, com um número absurdo de 178 mortes por dia.

Todo o esforço da comunidade para melhorar a imagem da cidade é esquecido, as ações positivas não são valorizadas, além de ser apenas um dos critérios para avaliar a violência, mas a manchete coloca Alvorada como a cidade mais violenta do Rio Grande do Sul.

Infelizmente, o preconceito com relação a Alvorada foi construído ao longo do tempo, com incessante cobertura da mídia dos homicídios que ocorrem e sempre relembrando os crimes antigos, o que não acontece com outras cidades da Região Metropolitana, nem com outras do Interior.

A Praça Central e seu entorno é um ponto importante, com as famílias convivendo ali nos fins de semana e datas festivas, usando o Chimarródromo para esquentar a água e tomar um chimarrão, observando a movimentação da cidade. A Lagoa do Cocão também é um espaço para o lazer, com suas belas águas e paisagens, além de termos alguns parques aquáticos que também são muito bons para a diversão no período de verão.

O Distrito Industrial concentra empresas da área de metalurgia, plásticos e outros produtos, além da cidade possuir uma rede de serviços, com bons restaurantes e lojas, que atendem às demandas da população.

O pórtico recebe os visitantes e moradores, enquanto que a Morada dos Quero-Queros, com sua estrutura, permite que atletas treinem rotineiramente. Alvorada é uma cidade com muitas qualidades, com um povo trabalhador, que acolhe bem e está localizada num ponto estratégico para a instalação de indústrias, com acesso a estradas para escoar a produção.

Infelizmente, esse título vem a prejudicar a chegada de investimentos e a geração de mais empregos no município.

