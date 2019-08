Um incentivo em boa hora

Os esforços para fazer do Brasil um palco de desenvolvimento turístico constante receberam um novo aliado: o Programa Investe Turismo. Cerca de 150 municípios estarão na rota de incentivos para novos negócios, melhorias de serviços e inovação na área. O que nos toma de esperança, pois cada centavo aplicado tende a receber um retorno cinco vezes maior.

O programa também é primordial na geração de empregos, afinal, visa aumentar a qualidade do que é ofertado turisticamente nas rotas selecionadas em todos os estados. Na Região Sul, 35 municípios serão contemplados, fazendo com que a iniciativa possa unir público e privado, operando de forma rápida na movimentação da economia local. Aqui, no Rio Grande do Sul, cidades como Porto Alegre, Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, São Francisco de Paula, Garibaldi, São José dos Ausentes, Jaquirana, Cambará do Sul e São Miguel das Missões foram selecionadas.

Importante destacar que o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais recebem turistas estrangeiros, principalmente por sua aproximação com Uruguai e Argentina. De acordo com o Ministério do Turismo, os principais destinos para as viagens de inverno no Brasil estão no Sul e no Sudeste. Esse dado, por si só, já mostra a terra fértil que temos, esperando os incentivos necessários para crescer cada vez mais e beneficiar, por consequência, os microempreendedores da região. Porto Alegre, como uma das cidades envolvidas no programa, terá mais destaque ao seu ambiente acolhedor, seus inúmeros museus e pontos turísticos históricos, momento também para valorizar uma rede de hotéis altamente preparada e restaurantes de gastronomias diversas para receber os visitantes.

Essas competências reiteram que estamos fazendo o nosso dever de casa, investindo em receber bem para que o Estado tenha seu turismo tratado como prioridade. Mas a via é dupla, e o apoio que o setor precisa é essencial. O turismo é estrategicamente econômico, e as forças empresariais diretamente ligadas a ele dependem inteiramente de um olhar apurado para as suas necessidades. Que o Investe Turismo seja o incentivo em boa hora e a retomada de atenção às potências que movimentam o País e a geração de emprego, lembrando que o emprego gerado no setor de turismo é o de mais baixo custo para a sua geração.

Presidente do Sindicato de Hotéis de Porto Alegre