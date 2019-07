A corrupção não é causa, é consequência

O homem jaz no maligno. A corrupção é marca da besta impregnada nas suas células, dela só escapam os indivíduos sob condições excepcionais. O Brasil sempre foi campo fértil à propagação do ilícito, e tal natureza é quase um esporte nacional. O Brasil recente mergulhou por décadas nos golpes, trapaças e mentiras escondidas por uma mídia venal. Um dia, porém, a verdade vem à tona, e as ações escandalosas agora chegam ao conhecimento da multidão, que, instintivamente, disse um basta às condições intoleráveis de convivência. Entretanto, estamos diante do teatro que torna a corrupção foco de todas as coisas. Dessa forma, ela, que é consequência, passa a ser a notícia centralizadora dos interesses diários, trazendo consigo raiva e negação cognitiva. Poucos se importam em ir às causas e buscar os protagonismos no processo de degradação moral da sociedade brasileira. Espero, nestas rápidas linhas, alumiar o que se esconde nos bastidores, estabelecendo tal estado de coisas.

O crime organizado, a patética representação política, a destruição ambiental, a ruína da educação e cultura no País, a proliferação da doença entre a população, a manipulação total da mídia. Este tremendo caos jamais seria possível sem que houvesse sido planejado e programado. Ora, não precisa ser muito arguto para perceber a importância do Brasil num projeto de governo mundial. A riqueza mineral, vegetal e a imensa área agrícola disponíveis nestas terras justificam qualquer ação radical contra o País da verdadeira cruz. Até mesmo destruir, completamente, a Nação. Os interesses da Nova Ordem Mundial apoiam-se, necessariamente, nesta perspectiva. A principal ferramenta do projeto é, através da filosofia marxista, impor o regime comunista entre nós. E, afinal, para onde for o Brasil irá a América Latina. O movimento devastador deve, entretanto, ser feito de forma legalista e silenciosa, eis porquê a democracia é incensada e a República divinizada. Debaixo destas condições, proclama-se uma constituição a fim de favorecer oportunistas e proteger o crime, modificam-se as atribuições dos poderes, ameaça-se e afasta-se o cidadão comum das decisões de sua própria vida. Tirania.

Uma minoria, quase invisível, tudo delibera, tornando a população refém destes iluminados que preparam o palco para a próxima cena do totalitarismo comunista, instrumento do poder globalista, único e severo governo mundial que está porvir. Punir a corrupção? Sim, óbvio. Mas, sobretudo, entender a armadilha para livrar-se dela.

Engenheiro e consultor