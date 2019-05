Um jornal em constante renovação

8

2019-05-27

Esta segunda-feira marca a primeira edição de uma nova temporada do Jornal do Comércio e também a estreia do novo projeto gráfico da versão impressa do jornal de economia e negócios do Rio Grande do Sul. Por isso, pedimos licença para abordar o aniversário de 86 anos do JC, lembrar um pouco da sua trajetória e apresentar algumas novidades.

Em 1933, Porto Alegre era uma cidade com cerca de 300 mil habitantes. Naquele ano, em 25 de maio, surgiu o Consultor do Comércio, um boletim que informava aos atacadistas da época sobre a chegada de produtos ao porto da Capital.

O veículo de comunicação assumia, assim, a tarefa de levar ao seu público uma informação estratégica para os negócios. Gradativamente, esse informativo foi ampliando o noticiário na área econômica, até se tornar o diário Jornal do Comércio.

A trajetória iniciada por Jenor Cardoso Jarros e Zaida Jayme Jarros, fundadores do JC em 1933, segue avançando, ano após ano, em constante atualização, mantendo sempre o pilar da informação de credibilidade.

Evidentemente, o mundo dos negócios viveu diversas transformações ao longo dessas mais de oito décadas, e o JC acompanhou esse processo, informando as novidades na economia gaúcha e ampliando os temas abordados.

Investimentos públicos e privados realizados no Rio Grande do Sul, as transformações nas formas de produção, como a Indústria 4.0, mudanças em regras tributárias que afetam o fluxo de caixa e a organização das empresas são alguns exemplos do acompanhamento diário que fazemos para informar ao nosso público sobre questões decisivas e estratégicas para os negócios.

Chegamos aos 86 anos de circulação ininterrupta, buscando aprimorar e aprofundar cada vez mais nosso conteúdo, mas também melhorá-lo na forma. Por isso, renovamos o projeto gráfico, com uma apresentação mais moderna, leve e agradável, sem comprometer o espaço dedicado a textos e ilustrações.

Nas plataformas digitais, passaremos a publicar podcasts, programas em áudio feitos em série, que podem ser ouvidos a qualquer momento. Nesta semana, começam os episódios sobre empreendedorismo com a equipe do GeraçãoE e entrevistas com empresários inovadores produzidas por jornalistas especializados em tecnologia do JC. Aliás, a coluna Mercado Digital, que trata do tema, passa a ter uma página semanal.

O Anuário de Investimentos do Rio Grande do Sul, especial do JC que consolida os aportes feitos no Estado, também terá uma extensão na edição on-line. O pacote com os acréscimos editoriais e visuais está detalhado nas páginas 10 e 11 desta edição. Boa leitura!