O turismo precisa ser incentivado

8

683287

2019-05-10 03:00:00

Carlos Henrique Schmidt

O turismo é uma das atividades que mais movimenta a economia de um país. De acordo com dados divulgados pelo governo federal, em 2017, a área foi responsável pela injeção de US$ 163 bilhões no Brasil. Em 8 de maio foi nacionalmente comemorado o Dia do Turismo, contudo, apesar de ser uma atividade tão importante para economia, o segmento não é valorizado à altura quando analisamos o Rio Grande do Sul e, especialmente, a Capital gaúcha.

Porto Alegre é uma cidade totalmente capaz de oferecer aos turistas inúmeras atividades, porém ainda é pouco explorada pelos viajantes - não por culpa deles, diga-se de passagem.

Faltam investimentos em questões simples, como a sinalização ampla de pontos turísticos e monumentos, baixo incentivo a ações que atraiam os visitantes à cidade.

Às vésperas de eventos de grande porte, como a Copa América de 2019, este sentimento é ainda mais latente: o que está sendo feito pelo nosso turismo? Estamos falando de um setor que depende inteiramente do crescimento da cidade, principalmente em infraestrutura e serviços. Para obter resultados positivos, devemos manter a cabeça erguida e continuar lutando pelo incentivo nesta área: propor, cobrar, fiscalizar e aguçar ações diretas.

Nossa Capital precisa de um novo desfecho para o turismo. Fomentar projetos que alavanquem a área, principalmente no setor hoteleiro e gastronômico da cidade.

Não há dúvidas de que Porto Alegre ainda tem muito a oferecer. Precisamos apenas enfrentar as adversidades econômicas, compreender o desafio que é empreender no Brasil e valorizar o turismo em nossas terras. É preciso entender que nossos esforços podem gerar um futuro melhor e mais positivo para a nossa cidade.

Presidente do Sindicato de Hotéis de Porto Alegre