O modelo de concessão para revitalizar o Cais Mauá

2019-05-02 03:00:00

A semana será decisiva para o futuro do projeto de revitalização do Cais Mauá. Com parecer da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), o governador Eduardo Leite (PSDB) vai decidir se adota um novo modelo de contrato com o Consórcio Cais Mauá, para a revitalização da área.

O consórcio vencedor tenta renegociar o contrato. Porém, após nove anos, não houve ações do vencedor para tirar o projeto do papel. Além disso, para procuradores, ocorreu, pelo Cais Mauá S.A., o descumprimento da apresentação das garantias financeiras para execução do projeto, exigidas no edital. Também ocorreu inadimplência do Consórcio Cais Mauá no pagamento dos aluguéis e arrendamentos previstos.

Foi em novembro de 2013, após grande expectativa, que ocorreu visita do então prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, no início das obras de revitalização do Cais Mauá. O prefeito inspecionou os trabalhos de limpeza realizados por operários nos galpões. A primeira etapa previa investimentos privados de R$ 150 milhões, destinados à restauração do conjunto de 11 armazéns cedidos ao consórcio vencedor da licitação realizada em 2010 para a exploração comercial do espaço.

Decorridos seis anos, o desfecho está agora com o governador Eduardo Leite, que já manteve encontro com o prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB), quando abordaram a demora na implantação do projeto.

O Consórcio Cais Mauá S.A. pediu que o governo do Estado anistiasse toda a sua dívida passada e ainda abonasse as parcelas de arrendamento dos próximos dois anos. Desde que venceu a licitação, na qual concorreu sozinho, o consórcio deveria pagar soma ao governo gaúcho pelo usufruto da área.

Após acurada análise, também grupo de trabalho formado por integrantes da Secretaria dos Transportes e da Superintendência do Porto do Rio Grande sugeriu que o contrato de revitalização do Cais Mauá fosse rescindido, o que foi confirmado pela PGE.

Claro, não estamos alegres com o desfecho infeliz de um sonhado projeto para o reuso do porto, construído em 1913, com os armazéns importados desmontados da Europa, para a construção do cais da Capital.

Há anos havia uma feliz expectativa dos cidadãos de Porto Alegre, justamente para que a revitalização nos desse algo nos moldes de Puerto Madero, de Buenos Aires, do porto de Lisboa ou mesmo de Belém do Pará.

Por ali saía e chegava todo tipo de mercadoria para a Capital. Cada armazém tinha um chamado de Ajudante Fiel do Porto, espécie de gerente da administração e segurança das mercadorias. Na enchente de 1941, a água subiu até mais de metro e alguns dos armazéns ainda mantêm placas assinalando a data e a altura em que chegaram as águas do Guaíba. Uma tragédia, em uma cidade com cerca de 500 mil habitantes e que ficou dias e dias sem luz, sem bondes e sem a água encanada.

Agora, após tantas idas e vindas na revitalização do Cais Mauá, a cidade aguarda um desfecho e tem pressa para ocupar e desfrutar de tão valiosas áreas desocupadas há décadas, com seus amplos armazéns onde ainda ecoam - na memória de muitos - as figuras e os lamentos dos cansados estivadores carregando sacos dos navios ou para eles os levando.

Ali está uma boa parte da história de Porto Alegre. Infelizmente, o tempo despendido em tratativas inúteis desgastou a ideia. Agora, ela também deverá ser revitalizada.