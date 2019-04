Terraplanismo fiscal

8

2019-04-29 03:00:00

Márcio Rodrigues

No atual debate sobre a necessária reforma da Previdência os parlamentares do PT, agremiação que comandou o País por 14 anos, resolveram aderir à corrente pseudocientífica que defende que não há déficit na Previdência, apesar dos resultados fiscais dos entes públicos, principalmente da União, demonstrarem o contrário.

Dado interessante é que enquanto no papel de oposição ao governo Bolsonaro, assim como ocorreu no caso do governo Temer, o partido nega a realidade, apegando-se a toda e qualquer tese infundada que o possibilite unicamente contrapor ao governo estabelecido. Já no âmbito dos governos estaduais comandados pelo PT, a ação vai no sentido contrário, de reformar as previdências estaduais visando adequá-las à nova realidade demográfica do País. Estas alterações ocorreram nos governos dos petistas Rui Costa (Bahia), Camilo Santana (Ceará) e Wellington Dias (Piauí), todos reeleitos no último pleito, onde, em grande parte, majoraram a alíquota de contribuição do servidor público estadual para 14%. Além disso, criaram um novo regime de previdência complementar para os futuros servidores.

Medidas semelhantes as dos governos petistas foram adotadas pelo ex-governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori (MDB), porém, por aqui, amplamente combatidas pelos deputados do Partido dos Trabalhadores sob alegação de "precarização e destruição do sistema de proteção dos servidores". No outro estado comandado pelo PT, o Rio Grande do Norte, a governadora Fátima Bezerra tomou posse em janeiro deste ano com quatro folhas salariais em atraso, tendo a previdência estadual um rombo estimado em 2019 de R$ 1,8 bilhão.

Estas circunstâncias não impediram, infelizmente, que as bancadas do Partido dos Trabalhadores no Congresso Nacional resolvessem questionar os fatos e evidências para aderir ao cruzeiro dos terraplanistas, buscando assim chegarem ao "limite do planeta".

O problema é que enquanto aqueles que questionam a esfericidade da terra ficarão somente vagando nos mares, sem causar prejuízo aos demais, os terraplanistas fiscais podem, por puro oportunismo e irresponsabilidade, levar o Brasil ao precipício.

Especialista em relações internacionais