2019-01-27 01:00:00

Uso do celular pelo motorista

Mauro Nadruz

O problema não é flagrar o motorista e aplicar uma multa pela sua infração. Com certeza é gravíssimo o uso do celular ao volante, visto que, retira a atenção total do motorista.

Sim total! Naqueles segundos em que está lendo uma mensagem ou até falando ao celular sem utilizar um sistema Bluetooth, a pessoa está cega intencionalmente.

Não acredita? Procure por cegueira intencional em artigos de neurociência. Mas voltemos aos fatos: a multa só engorda a barriga do estado/município quando se utiliza de uma câmera para registrar. Ela não ensina, não conscientiza e muito menos impede que os motoristas continuem fazendo, só que em outros locais não monitorados.

Outro dia, um aluno meu foi multado por estar ao celular, dentro do carro. O problema é que ele estacionou para responder a chamada. Não adiantou. Onde ele parou, havia uma dessas câmeras que registrou ele teclando. A foto mostra em detalhes o uso do aparelho, porém mostra apenas isso. Não mostra que o carro estava estacionado e parado. E agora? Alcançou o objetivo?

Gestor em segurança pública e privada