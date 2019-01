Máquina de moer reputações

8

2019-01-27 01:00:00

Yeda Crusius

Li um artigo que me fez pensar. Escrito por Fernando Gabeira dizia da responsabilidade colossal que a imprensa tem. Político e jornalista experimentado, alertou: "nossa tendência é dramatizar ataques, cortar as imagens de forma que o fogo e a destruição se destaquem (...)". Gabeira discorria sobre o jornalismo preventivo, bandeira publicizada e erguida pela ONU.

A redação mobilizou minha atenção, por vir logo após, no mesmo jornal, matéria que apregoava na manchete: "Bolsonaro nomeia secretária executiva acusada de improbidade e danos ao erário". No conteúdo, movido pela ânsia de fiscalizar o Executivo e evitar que gestores mal-intencionados voltem a dilapidar o erário, o repórter enfatiza que a nomeada é ré em processo por improbidade administrativa.

Infelizmente, o autor inseriu apenas no penúltimo parágrafo que o referido processo, vencidas as investigações e provada a lisura nas ações de reforma e construção de presídios, já foi arquivado. Repito, foi arquivado. A pergunta que não quer calar, informarão com o mesmo destaque? Mais importante: quando e se o fizerem, será o suficiente, para restaurar a honra e a dignidade de uma profissional séria e competente, triturada por interesses escusos? Acho que não.

O papel da imprensa é fundamental em uma democracia. Informar a população evita que administradores atuem nas sombras contra seus interesses, por isso mesmo sua responsabilidade é imensa. Como afirma Gabeira: "Em muitos casos, informar com mais profundidade e exatidão pode abrir caminho para que a sociedade compreenda o que se passa e retome as rédeas de seu cotidiano". Esperemos que os profissionais da mídia se conscientizem dessa necessidade, e que as notícias informem com menos sensacionalismo e maior respeito à verdade. Seja ela qual for.

A sociedade não sobrevive sem imprensa. Qualificá-la, portanto, gera a evolução coletiva.

Deputada federal (PSDB) e ex-governadora