Em defesa do S Cooperativo

8

664988

2019-01-11 01:00:00

Vergilio Frederico Perius

Em época de discussões sobre a manutenção dos recursos do chamado Sistema S, cumpre destacar a missão primordial do Sescoop-RS, de promover a cultura cooperativista e o aperfeiçoamento da gestão para o desenvolvimento das cooperativas gaúchas. Fazemos, no Rio Grande do Sul, o apoio e o estímulo ao cooperativismo desde 1998, e desde então organizamos, administramos e executamos o ensino de Formação Profissional, o Monitoramento e o desenvolvimento da Promoção Social dos trabalhadores e associados em cooperativas.

As cooperativas no Rio Grande do Sul somam 2,8 milhões de associados e empregam diretamente 62 mil pessoas. No último exercício, geramos R$ 43 bilhões em faturamento. No Monitoramento, atuamos na conformidade, credibilidade e transparência, com o acompanhamento da gestão e a análise dos desempenhos econômicos e financeiros de 188 cooperativas. Na Formação Profissional, capacitamos e formamos 35.573 pessoas, com destaque para a Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo - Escoop, que executa o ensino de formação profissional, fomenta a produção científica e dissemina o conhecimento do cooperativismo. São cursos de graduação, pós-graduação e extensão, além da pesquisa, que alcançaram 1.181 alunos no último exercício. A Promoção Social beneficiou 141.809 pessoas, com programas como o Aprendiz Cooperativo e o Dia de Cooperar, todos dirigidos à educação, integração social, meio ambiente, cultura, saúde e geração de renda. O Sescoop-RS auxilia no impulsionamento e desenvolvimento local e regional, capacitando e dotando as cooperativas de ferramentas para a boa gestão, o que é facilmente identificado em tempos de crise, quando as cooperativas se unem e fazem a diferença. Por trás de tudo isso está o Sescoop-RS, atuando na formação profissional, promoção social e monitoramento das cooperativas.

Presidente do Sistema Ocergs-Sescoop-RS