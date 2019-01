Presentes para crianças? E os olhos delas?

8

2019-01-07 01:00:00

Gustavo Hüning

Poucas coisas provocam tanta agitação quanto escolher o presente de uma criança. É claro que você quer escolher o brinquedo mais divertido, afinal, não há nada mais gratificante do que uma criança feliz. Mas, na hora de escolher, é preciso levar em consideração alguns fatores importantes. Em média, mais de 250 mil crianças com até 12 anos são atendidas nas salas de emergência de hospitais dos Estados Unidos devido a acidentes relacionados a brinquedos. Rosto e cabeça são afetados em 44% dos casos, incluindo a região dos olhos. De cada 10 lesões oculares em crianças, uma está relacionada com o uso de brinquedos.

As consequências podem incluir escoriações da córnea, sangramento ocular, catarata traumática, aumento da pressão intraocular, descolamento de retina e até perda visual permanente. Para evitar riscos, é importante seguir algumas dicas simples, como não comprar brinquedos afiados, com pontas ou partes que podem ser projetadas, como armas de ar, armas de bolinha e armas de paintball. Elas podem acertar os olhos. Em brinquedos com laser, verifique se os mesmos estão dentro da Classe 1 ou potência inferior a 1 MW. Quando comprar equipamentos esportivos, não esqueça de adquirir óculos de proteção de policarbonato, mais resistentes. Escolha presentes apropriados para aquela criança de acordo com a sua maturidade. No caso de um acidente ocular provocado por um brinquedo, procure imediatamente um oftalmologista. Essa atitude pode fazer toda a diferença para garantir uma boa visão para a criança no futuro.

