Valorizar é crescer

2018-12-27 01:00:00

Valdomiro Soares

São inúmeras formas de uma empresa fortalecer sua marca no mercado. Novas mídias, novos serviços e o poder de alcançar o consumidor em apenas um toque, podem ajudar o empreendedor a crescer e valorizar sua marca. Porém, no contexto imediatista dos dias de hoje, agregar valor a uma marca é quase impossível. Muitos gastam milhões em publicidade, marketing e assessorias apenas para colocar seu negócio no mapa de visualizações. No entanto, um empreendedor bem-sucedido deve estar ciente de que os hábitos de consumo mudaram e ele precisa se adaptar.

Por isso, é preciso estar atento às transformações do mercado, encontrar novas formas de chamar a atenção para a marca, não apenas pelo que ela oferece, mas pelo que pode oferecer além. É preciso construir seu negócio levando em conta o médio e o longo prazos e, principalmente, o que sua ação vai oferecer de engajamento com seu público consumidor.

Por exemplo, se você possui uma empresa de um segmento que já tem uma marca consolidada com o mesmo produto no mercado, opte pela criatividade, como acontece entre a Pepsi e a Coca-Cola. Neste caso, a competitividade fez ambas correrem contra o tempo para se consolidarem firmemente no mercado, mesmo com a existência uma da outra. Afinal, ver sua empresa prosperar é o sonho de todo empresário, essencialmente, ter uma marca que transcenda os limites preestabelecidos e ganhe visibilidade. Mas fique atento, registrar sua marca perante os órgãos responsáveis também é valorizar e proteger seu patrimônio. É garantir que ele cresça com todos os diretos garantidos.

Presidente do Grupo Marpa