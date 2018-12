Um ano novo sustentável

8

2018-12-20 01:00:00

Marcelo Pelissioli

Quais dimensões de nossa vida estão firmemente se sustentando, quais estão sustentando outras, e quais absolutamente estão em um momento insustentável? "Sustentabilidade" é uma palavra que vem entrando em nosso vocabulário de forma cada vez mais intensa. Antes de um modismo, precisamos perceber que apenas o que é sustentável de fato persiste ao longo dos anos. Se podemos considerar nossa vida financeira sustentável, ao preço de que nossa saúde emocional não esteja, qual poderá ser o resultado disso? Se minha saúde física vive abalada por doenças de origem emocional, o que poderemos esperar colher em alguns anos? Se sustento meu lazer e diversão à base da insustentabilidade de minha vida financeira, qual é a minha perspectiva? Se meu relacionamento com colegas de trabalho e vizinhos é excelente, mas minha relação com meu cônjuge é insustentável, o que posso esperar de minha vida?

Somos seres orgânicos, não apenas nas relações entre nossos órgãos e suas funções vitais, mas também nas diferentes áreas de nossa vida. Imaginemos uma pessoa que tem um excelente par de rins, um coração bastante saudável, um cérebro que nunca dá "dores de cabeça", contudo, tem seus pulmões comprometidos e acaba vindo a óbito com isso. Lá se foi, junto com a insustentabilidade dos pulmões, toda a sustentabilidade do coração, rins e cérebro. Assim somos também em nossas dimensões da vida. Esteja uma dimensão aquém de conseguir sustentar-se e todo o conjunto dessa bela obra chamada vida estará comprometido, seja em qualidade, seja em existência. Costumamos ouvir que nascemos para sermos felizes, e isso é fato.

A questão é que não podemos perder de vista que essa felicidade precisa ser sustentável e não momentânea, a fim de não comprometer o girar contínuo e seguro da Roda de nossa vida. Que o novo ano que vem se anunciando nos inspire à sustentabilidade e integração em todas as áreas de nossa vida e que, cada um de nós, no seu tempo, faça do equilíbrio o ponto de partida para as ações que nos trarão a felicidade. Não a momentânea, mas a construída para durar o maior tempo possível.

Coach, Canoas/RS