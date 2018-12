Prêmio Folha Verde reconhece produtor

Adolfo Brito

Chegamos ao final de 2018 e, mais uma vez, como presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo (CAPC) da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, temos orgulho em conceder o Prêmio Folha Verde para entidades, instituições e pessoas que se destacaram pelo trabalho realizado em diversos segmentos importantes e relacionados ao setor primário.

A homenagem possui o objetivo de reconhecer aqueles que não mediram esforços, dentro de suas atividades, para garantir o crescimento e o desenvolvimento da economia gaúcha. Cabe enfatizar que a premiação é a maior distinção do Parlamento para o setor. Instituído em outubro de 1995, o Prêmio Folha Verde chega à sua oitava edição e, neste ano de 2018, recebeu 81 indicações, apresentadas por deputados estaduais para 12 setores (Agrícola, Pecuário, Florestal, Cooperativas Agrícolas, Trabalhadores Rurais, Rural, Propriedade Agropecuária Modelo, Mídia Agrícola, Desenvolvimento Agrário, Público Agropecuário, Agricultura Ecológica e Agricultura Familiar). O processo de escolha dos vencedores foi realizado através de uma comissão julgadora, formada por 14 membros, dentre jornalistas e representantes dos poderes públicos estadual e federal, com vasto conhecimento e ligados ao meio rural.

A cerimônia de entrega do troféu Folha Verde acontece no dia 17 de dezembro, no Teatro Dante Barone no Palácio Farroupilha. É a etapa final de um processo que visa reconhecer e divulgar alguns dos destaques do setor agropecuário e cooperativo gaúcho que, mesmo com problemas e dificuldades, continua atuante. É um orgulho para a Assembleia Legislativa poder oferecer este reconhecimento para pessoas e instituições que tanto contribuem para o setor. Parabéns aos homens e mulheres que trabalham diuturnamente, faça sol ou faça chuva, para alimentar o Brasil e o mundo, gerando empregos, riquezas e renda para os gaúchos do campo e da lavoura.

Deputado estadual (PP)