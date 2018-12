Cenáculo/reflexão

Reflexão

Você já se perguntou sobre o significado da palavra imitar? Imitar significa reproduzir algum procedimento, ou atitude inspirada em uma pessoa que admiramos. Paulo é um grande exemplo dessa definição. Grande imitador de Jesus, a quem seguiu com todas as forças, ele deu sua vida pela causa do Evangelho. Por isso, escreveu: "Sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo" (1Cor 11,1).

Meditação

O caminho rumo à perfeição passa pelo seguimento de Jesus.

Confirmação

"Dei-vos o exemplo, para que façais assim como eu fiz para vós" (Jo 13,15).

Imitar os bons exemplos é uma boa atitude. Por isso, rezemos: Pai nosso que... Amém.