José Carlos Duarte

Tenho dó da dor que terá o novo governador. Essa dor que se refletirá ao cabo de seu governo, pelo simples método comparativo entre a sua fotografia de hoje e da que resultará decorridos os quatro anos de governo. Tenho dó, porque se vê que o jovem governador está imbuído de enorme vontade de que as coisas boas aconteçam, mas, já antes de ser empossado, depara-se com questões nebulosas e atitudes não muito transparentes, do que irá efetivamente receber de legado do governo que finda.

Tenho dó, pelos salários atrasados; pelos 13º salários devidos e a perder de vistas no pagamento; pelas negociações com deputados, comprometidos consigo mesmos (esquecendo-se dos eleitores que os elegeram), e que se esquinam em de pronto aprovarem a prorrogação, por mais dois anos, das alíquotas atuais de ICMS, majoradas, pela extrema necessidade da gestão do Sartori, e em não menor necessidade, precisadas de continuidade por Eduardo Leite; pela ausência de um ponto final na aprovação do Regime de Recuperação Fiscal (RRF), com a União (sem Banrisul, sabe-se, não sai); pela necessária continuidade (sem dinheiro), da duplicação e melhorias da RS-118; pela recuperação/revitalização de estradas, as mais diversas, em todos os quadrantes do Estado etc.

Sem recursos, não há meios. Que bom se houvesse recursos e gestão. Sonho. Quimera.

Tenho dó...

Advogado e escritor