Propaganda da Cruz Vermelha e Cáritas

Na nossa trajetória da Propaganda Ética e Social, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) indicou para a Cruz Vermelha Brasileira pedir para a Associação Latino-Americana de Publicidade (Alap) conscientizar a sociedade brasileira para depositar qualquer valor na conta da entidade que seria dirigido para CV de Bogotá para socorrer parentes de mais ou menos 40 mil pessoas que o Vulcão Nevado del Ruiz matou com lama despejada numa madrugada nos anos 1980.

Foi a maior tragédia da história na América Latina. Saímos de chapéu na mão com um anuncio de meia página de jornal solicitando a veiculação e o Jornal do Comércio saiu na frente e todos de Porto Alegre e do Vale do Sinos, e alguns de São Paulo e Rio de Janeiro entraram na solidariedade com a sociedade e alguns milhões forma depositados, minorando a vida dos colombianos. Agora temos outro desafio humanitário que tem a bandeira da Cáritas Brasil para conseguir trabalho, saúde e educação para migrantes venezuelanos, haitianos e angolanos.

Lembramos o projeto interdisciplinar do Instituto Ver Hesíodo Andrade fundado em junho de 2007 para estimular e reabilitar gratuitamente a visão infantil, após o Teste do Olhinho que é lei em Porto Alegre evitando a cegueira precoce em 22 crianças ano desde 2008.

Antecipamos o 2º Curso para Técnicos de Estimulação previsto para o segundo semestre de 2019 para março e certamente muitos migrantes obterão o diploma na especialização e abastecerão o mercado de trabalho que é enorme na América Latina, o amanhã do mundo.

