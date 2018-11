Pela retomada da construção no Brasil

José Luís Campos

Pilar do desenvolvimento brasileiro, o setor da construção civil fecha o ano com a esperança de um 2019 de aceleração. Após altos e baixos, 2018 finda com um voo moderado, porém em ascensão. A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) divulgou projeção de fechar o ano com alta de 7% nas vendas e manutenção de investimentos das empresas associadas em R$ 3,5 bilhões. Resultados positivos para um ano em que se viveu uma greve geral que resultou em um apagão logístico que expôs as mais graves deficiências do Brasil e um processo eleitoral polarizado que dividiu o País.

Se as projeções se confirmarem, e tudo indica que isso ocorrerá, o mercado deve abrir o novo ano com otimismo, esperança de desburocratização, reforma tributária e oferta de crédito ágil e a juros menores, como sinalizada pelo novo governo. Contudo, é prematuro esperar que mudanças sejam notadas de imediato. Isso porque o País necessita de reformas profundas, o que deve levar o presidente eleito Jair Bolsonaro a optar por um primeiro ano de governo de ajustes de contas e, possivelmente, de contenção de despesas. A redução de crédito para financiamento de infraestrutura urbana em 2018 é um sinal de alerta que confirma a retração de gastos em saneamento e mobilidade, áreas essenciais para o desenvolvimento do Brasil.

Apesar das dificuldades enfrentadas, é incontestável a força da construção civil nacional, um setor que movimenta mais de R$ 250 bilhões ao ano. Potencial este que estará à mostra, de 26 a 29 de novembro, durante uma das maiores feiras do setor na América Latina: a M&T Expo, que será realizada em São Paulo (SP).

O evento representa uma vitrine tecnológica, onde serão negociados os mais modernos equipamentos para construção e mineração. Estar próximo de eventos desse porte com crédito e condições diferenciadas traz conveniência e facilita a tomada de decisão. Porém, sabemos que o empreendedor ainda está cauteloso. Resta-nos ajudá-lo a achar a melhor forma de investir sem comprometer reservas ou correr riscos demasiados. Porque uma coisa é certa: quem não investe não cresce.

Superintendente Comercial do Banco DLL