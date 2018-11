Lauro Quadros

Claro que receber é bom, muito bom. Que o digam os pacientes e familiares assistidos pelo Instituto do Câncer Infantil (ICI). Mas, acreditem, existe algo ainda melhor do que receber. É doar. E não se trata de demagogia. Perguntem aos generosos doadores se isto é verdade ou não.

E se você é um deles, sabe bem do que estamos falando. Tenho minhas lembranças de 27 anos atrás, quando visitamos mais de 100 empresas gaúchas que se dispuseram, generosamente, a contribuir para nosso primeiro projeto: a construção da unidade no 3º andar Leste do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Em seguida, tivemos a Casa de Apoio, um albergue para as famílias, além da sede do ICI, capaz de atender a múltiplas demandas. Tudo isto, como orienta o Evangelho, sem protagonismo. Além de nossos benfeitores, o que torna o trabalho do ICI ainda mais lindo e comovente é a doação diária do voluntariado. São centenas de pessoas não medindo esforços para que alcancemos nossos objetivos. O próximo dia 27 de novembro é o Dia de doar, uma campanha para promover a solidariedade e a cultura da doação no País. A ideia surgiu em 2012, nos Estados Unidos, com o nome de Giving Tuesday.

Já são mais de 45 campanhas Dia de doar pelo mundo. Dia da solidariedade, de despertar o sentimento de empatia, de compartilhar o que temos para ajudar ao próximo. No caso do Instituto do Câncer Infantil, as pessoas podem contribuir com alimentos, vestuário, produtos de higiene e limpeza, material escolar, brinquedos. E financeiramente, entrando em contato com nossa Central de Doações pelo telefone (51) 3331-8704. Também apoios a projetos tais como incentivos fiscais, patrocínios de eventos e voluntariado são bem-vindos!

Neste Dia de doar, seja o agente transformador do mundo!

Jornalista, presidente do Conselho de Administração do ICI