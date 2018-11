Mais Estado ou mais investimentos?

Rodrigo Massulo

A imprensa recentemente desnudou uma informação que chocou o cidadão brasileiro que se preocupa com o futuro da nação. O Brasil é o país que tem o maior número de estatais entre as 36 nações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). No total, são 418 empresas controladas direta ou indiretamente por União, estados e municípios. Dessas, 138 são federais.

A abordagem da mídia vem em momento apropriado, às vésperas de um novo governo no País e nos estados. O novo presidente brasileiro enfrentará a mais severa crise financeira dos últimos tempos e, por óbvio, terá que fazer escolhas. Optará entre mais segurança ou mais recursos para manter o custeio dos Correios, por exemplo.

No Rio Grande do Sul, o novo gestor terá que escolher entre mais investimentos em educação (hoje o 15º estado no ranking nacional do Ideb) ou a manutenção da CRM e da Sulgás. Seguir novos caminhos ou continuar da maneira que estamos.

Essa é a decisão que terão que tomar aqueles democraticamente escolhidos no último dia 28: elencando suas prioridades e deixando um recado claro aos milhares de gaúchos e brasileiros que aguardam ansiosamente um desfecho desse sistema que ultimamente tem se preocupado mais com quem governa do que com quem é governado.

A privatização é sempre um caminho apontado para reduzir o tamanho do Estado, modernizar alguns serviços e acabar com as interferências e indicações políticas. Para se ter uma ideia, no ano passado, a União gastou R$ 9,3 bilhões a mais com empresas estatais do que arrecadou, segundo relatório divulgado pelo Tesouro Nacional. Será esta a pergunta que o eleitor terá que responder e, sobretudo, que o gestor terá que se autoquestionar: investir em empresas do governo ou em pessoas que esperam resultados de quem administra?

Vereador (PP) de Santo Antônio da Patrulha/RS