Xangai, cidade jardim

Ana Klein

A China mostrada ao mundo na última semana durante a CIEE (China International Import Export Fair) foi totalmente planejada para deixar clara a intenção do governo chinês de transformar a sua economia de produtora em consumidora. Em 2014, o governo chinês anunciou novas medidas para impulsionar o consumo. O modelo anterior, baseado em investimento produtivo e exportação, e implantado por Deng Xiao Ping em 1979, esgotou-se e já deu lugar ao consumo interno.

Com uma crescente classe média voraz por produtos ocidentais, a feira foi um convite para exportadores de todas as partes do globo mostrarem seus produtos para compradores chineses, bem como uma maneira de exibir aos milhares de visitantes um país moderno, vibrante e lindo. O centro de exposições, sem dúvidas o mais lindo que já vi, foi planejado para ser a "Versailles" das feiras, com instalações inacreditáveis e jardins maravilhosos.

A mensagem é bem clara: com a expectativa de tornar-se a primeira economia global em menos de cinco anos e dobrar a classe média (atualmente em 400 milhões de pessoas) até 2030, a China vai consumir de tudo, principalmente alimentos. A questão agora é como o mundo, e especialmente o Brasil, está se preparando para fornecer para a China com mais volume, tecnologia e inovação.

A Xangai que nos recebeu surpreendeu pela limpeza da cidade e por seus jardins floridos, uma verdadeira metrópole de primeiro mundo. Deng Xiao Ping deu aos chineses a missão de enriquecer, e agora a ordem é consumir. Preparem-se, pois os chineses vêm aí. Estamos preparados?

Diretora de Relações com Mercado da ACS Global